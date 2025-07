Bennacer continua a non aprire al trasferimento in Arabia

Il Milan continua a concentrarsi anche sul calciomercato in uscita. Sono infatti diversi i giocatori da piazzare quest'estate perché non rientranti nel progetto tecnico del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri. Tra questi rientra anche Ismael Bennacer, escluso non solo dal raduno di Milanello ma anche dalla tournée che ha visto in queste settimane la formazione rossonera protagonista tra Asia e Oceania.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, l'algerino potrebbe presto diventare un "problema", anche perché Bennacer continua a non aprire al trasferimento in Arabia Saudita, nonostante lui stesso abbia dichiarato in passato interesse per un'esperienza del genere in carriera.