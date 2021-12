Beto nel mirino del Milan. CorSport: "Non è semplice convincere l'Udinese"

Il Milan ha messo gli occhi su Beto. Il nome del portoghese circola da alcune settimane nei corridoi della sede dei rossoneri, preoccupati dai continui stop dei propri giocatori d'attacco. Convincere l'Udinese, ad ogni modo, non è per nulla semplice: i friulani - ricorda il Corriere dello Sport - lo hanno prelevato in prestito con obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni) dalla Portimonense, e non è nella loro filosofia privarsi subito di un prospetto di questo calibro. Andrebbe perdipiù anticipato il riscatto, a fronte dell'esigenza del Milan di ragionare solo su un prestito. Insomma, sebbene Beto piaccia e non poco ai dirigenti, la strada è in salita.