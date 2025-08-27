Bianchin: "Dovbyk ipotesi concreta per il Milan, la Roma apre alla cessione"

vedi letture

Luca Bianchin, collega e giornalista della Gazzetta dello Sport, scrive così sul proprio account "X" Della situazione, sempre in movimento del mercato rossonero, oggi alla ricerca di un centravanti. Infatti, proprio questa sera ha preso quota la concreta possibilità di vedere in rossonero Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, ma non sarebbe il solo.

Bianchin: "Artem Dovbyk è un’ipotesi concreta per gli ultimi giorni di mercato del Milan, e ci sono valutazioni e dialoghi in corso anche in queste ore. La Roma è aperta alla cessione di Dovbyk, con formula da stabilire".