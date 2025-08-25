Bianchin: "Harder deve ancora dire sì alla proposta del Milan perché nei giorni scorsi ha puntato molto sul Rennes"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Conrad Harder, attaccante vicino al trasferimento al Milan: "Conrad Harder è molto vicino al Milan. Il Milan, dopo il meeting con Tare e Allegri in sede di ieri mattina, ha deciso di accelerare sull'attaccante danese dello Sporting. Harder ora è la prima opzione del Milan. Anzi, è più di questo: è una trattativa in grande accelerazione.

Il Milan e lo Sporting hanno da giorni un accordo di massima per un trasferimento da 24 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita. Harder invece deve ancora dire sì alla proposta del Milan perché nei giorni scorsi ha puntato molto sul Rennes, considerato club ideale per spazio in rosa e capacità di crescere i giovani.

Harder è una punta danese del 2005, ha vent’anni e un talento tutto da scoprire. I numeri per ora sono normali: 5 gol nell’ultimo campionato portoghese, uno in Champions contro il Bologna. Alcune qualità però sono evidenti, il tiro soprattutto, che con il mancino è forte e preciso. Harder ha fisico, un look con taglio vagamente alla Haaland e capacità di farsi sentire in area. Certo, non ha mai giocato a un livello da Milan: al momento, allo Sporting era l’alternativa a Luis Suarez, attaccante colombiano solo omonimo del fenomeno uruguaiano. Rispetto agli altri obiettivi, è da scoprire".