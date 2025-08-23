Bianchin: "Il Leverkusen potrebbe concedere un prestito a condizioni più favorevoli (gratuito o quasi) per abbassare il coefficiente di rischio del Milan?"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle scelte del Milan a proposito della situazione Boniface: "Il ginocchio di Boniface non è al 100% e anche questo incide sulla valutazione di un calciatore che a gennaio era stato (quasi) venduto in Arabia Saudita per 70 milioni. Da un lato, è obbligatorio considerare che Boniface negli ultimi due anni ha perso diverse partite per problemi muscolari, non per il ginocchio. Dall’altro, non è semplice inserire in rosa un calciatore con qualche problema strutturale. Victor tifa per il sì e spera di poter convincere presto tutti in campo.

Il Leverkusen potrebbe concedere un prestito a condizioni più favorevoli (gratuito o quasi), per abbassare il coefficiente di rischio del Milan? È una ipotesi. Più importante: chi potrebbe prendere il Milan, se abbandonasse la scelta Boniface oppure se decidesse di prendere due punte? Una notizia potenzialmente importante riguarda Conrad Harder, centravanti di 20 anni dello Sporting Lisbona. Le alternative non mancano. Due nomi su tutti, senza dimenticare Rasmus Hojlund (su cui il Napoli però ha lavorato molto), Nicolas Jackson (trattato dalla Juve) e Dusan Vlahovic, che con i suoi alti costi resta un discorso a parte. I due nomi sono Embolo e Arokodare".