Bianchin: "Le richieste e i rapporti tesi con il Chelsea hanno messo Doué in stand-by"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle trattative per il terzino destro del Milan: "I medici del Milan hanno passato il venerdì in Spagna ma non è turismo, è calciomercato. Il Milan ha mandato alcuni dottori a fare dei test a Marc Pubill, uno dei terzini destri seguiti per il mercato di questa estate. Pubill un anno fa non ha passato le visite mediche con l'Atalanta per un problema alla cartilagine di un ginocchio. Come sono andate? I primi responsi sono favorevoli ma c'è una specifica importante da fare: non si tratta delle classiche visite mediche successive a un accordo economico tra club. Queste sono visite preliminari, per capire se sia o meno il caso di procedere con la trattativa.

Il Milan può prendere Pubill per una somma vicina ai 15 milioni ma il nazionale Under 21 spagnolo non è il primo obiettivo per quella posizione. Il primo obiettivo è stato a lungo Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo, club con la stessa proprietà del Chelsea. Le richieste - molto alte - e i rapporti tesi con il Chelsea, con cui il Milan non ha chiuso la trattativa per Maignan, hanno però messo quell'affare in stand by. Oggi non ci sono le condizioni per procedere".