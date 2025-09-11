Bianchin rivela: "Per Pulisic ci sono state voci di offerte arabe"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sui calciatori blindati dal Milan in estate: "Pochi hanno passato un anno sereno, senza rischiare l'addio. Gabbia, sicuramente. Loftus-Cheek al 99%: è stato blindato in fretta da Allegri prima ancora di vederlo in campo. Pulisic e Pavlovic con un minimo di brivido: per Christian ci sono state voci di offerte arabe, durate un quarto d'ora o poco più, per Strahinja non si è andati oltre qualche ipotesi di cessione invernale".

GIMENEZ HA RISCHIATO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Gimenez segna. Gol gioiello con il Messico: Milan eccomi". Il centravanti messicano è atteso oggi a Milanello dove sbarcherà con il morale alto dopo la bellissima rete segnata in nazionale contro la Corea del Sud. E' sicuramente il modo migliore per arrivare alla gara di domenica contro il Bologna a San Siro nella quale dovrebbe partire dal primo minuto.

Dopo il match giocato con il Messico, Gimenez ha dichiarato a ESPN Mexico: "Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio".

