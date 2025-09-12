Bianchin spiega: "Lo voleva anche la Roma, ma Allegri si è fidato di Bartesaghi"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul presente e sul futuro di Davide Bartesaghi: "I ragazzi meritano un discorso a parte. Torriani e Bartesaghi piacciono parecchio in Italia e all'estero ma il Milan ha scelto di puntare su di loro e non li ha messi in discussione. Con Liberali è andata molto diversamente, con Camarda anche ma per motivi ben diversi. Torniamo a Torriani e Bartesaghi, quindi. Al portiere si è interessato il Lione di Fonseca, l'allenatore che lo ha lanciato: non se ne è fatto nulla. Al difensore hanno pensato diverse squadre, non ultima la Roma. Anche qui, Allegri si è fidato: sarà la prima riserva a sinistra, di Estupinan e forse anche di Pavlovic".

DAVANTI PULISIC-GIMENEZ

Il fatto che Rafa Leao non sarà disponibile neanche contro il Bologna sicuramente non ha fatto felice Max Allegri, che sperava di tornare ad avere a disposizione il portoghese al rientro dalla sosta. La lesione al polpaccio che sta smaltendo è però delicata, come confermato da lui stesso, motivo per il quale né il Milan né il calciatore vogliono forzare la mano col rischio di peggiorare la cosa ed allungare i tempi.

Per questo motivo contro il Bologna di Vincenzo Italiano Allegri farà affidamento sugli stessi due che sono scesi in campo sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Una conferma per premiarli anche delle ottime prestazioni offerte con le rispettive Nazionali, a conferma del fatto che stanno crescendo di condizione, che migliora di settimana in settimana. In merito a quella che sarà la scelta dell'allenatore del Milan per la sfida di domenica, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez-Pulisic, attacco oceanico".