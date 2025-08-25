Boniface è tornato in Germania. Addio Milan e il nigeriano si sfoga sui social

Alla fine non sarà Victor Boniface l'attaccante del Milan. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club rossonero, ma le parole del direttore sportivo, Simon Rolfes, sono state eloquenti: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto".

Il giocatore ha fatto ritorno in Germania nella giornata di ieri e si è distinto già per alcuni comportamenti quanto meno singolari sui social. Dando vita prima a una diretta Twitch nel quale si dilettava a giocare a Call of Duty, poi rispondendo tramite Instagram stories ai suoi detrattori. L'attaccante nigeriano non ha gradito alcune allusioni circa la sua affidabilità, rispondendo così ai suoi detrattori:

"Boniface non scherza, è dappertutto. Non sono serio, eppure sto al Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Se fossi serio, allora giocherei su Giove. Pagliacci ovunque. Se non sono serio e sono già a questo livello, allora rimango come sono".

