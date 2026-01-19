Bucchioni su Tiago Gabriel in ottica Milan: "Quasi impossibile prenderlo ora"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così di Tiago Gabriel in ottica Milan: "Gli occhi sono tutti per il centrale difensivo Tiago Gabriel osservato ieri sera da vicino. Portoghese, 21 anni, è un’altra delle scoperte di Corvino. Il Lecce chiede una ventina di milioni (tanto), ma è quasi impossibile prenderlo ora: i salentini devono salvarsi. Il discorso è aperto, intanto il Milan ha un’opzione".

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.