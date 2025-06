Cambiaso e Udogie complicati. Per il post Theo sale la candidatura di Zinchenko

Sale il pressing dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez: come vi abbiamo raccontato, l'esterno francese potrebbe lasciare Milano per la capitale spagnola ed ha già dato il suo benestare a giocare per Simeone.

I rossoneri pensano dunque ai sostituti. Nella giornata di ieri un emissario del Milan si è recato a Londra, dove ha parlato con l'Arsenal. Un nome su tutti: quello di Oleksandr Zinchenko. Come vi abbiamo spiegato ieri per l'ucraino il nodo resta l'ingaggio, ma la sua candidatura è forte. Anche perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, il prezzo potrebbe essere accessibile (meno di 15 milioni), visto che il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Quali potrebbero essere le alternative al giocatore di Arteta? Allegri sarebbe felice di riavere di nuovo con sé Andrea Cambiaso, con il quale ha già lavorato alla Juventus. Da capire in questo caso le intenzioni dei bianconeri nel lasciarlo partire e per quali cifre. Apprezzato anche Destiny Udogie, anche se l'agente del giocatore ha spiegato a TuttoMercatoWeb.com come il cartellino potrebbe essere l'ostacolo principale dell'affare, non solo per il Milan. "Adesso sfido chiunque ad andare a comprare Udogie dal Tottenham per una cifra inferiore a 50 milioni di euro. Quale squadra italiana può farlo con leggerezza?", aveva detto il suo rappresentante, Stefano Antonelli.