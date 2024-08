Cardoso è la prima alternativa a Fofana per il centrocampo

Il Milan continua e continuerà a spingere per Youssouf Fofana: i rossoneri hanno la necessità di trovare un centrocampista difensivo che possa ridare equilibrio a un reparto che ha faticato moltissimo a fare da collante tra difesa e attacco nella scorsa stagione. Per questo da via Aldo Rossi continuano a puntare sul francese del Monaco anche se il club del Principato ha avanzato delle richieste molto elevate: per il proprio gioiello i monegaschi chiedono infatti 35 milioni.

Questa è una cifra a cui il Milan non intende arrivare, se non altro perché ha già incassato il sì del giocatore ma soprattutto perché a fine stagione Fofana si libererà a zero. Se non si dovesse riuscire a piegare il muro del Monaco, il club rossonero sarebbe pronto a sondare altre alternative: la prima di queste piste, come scrive la Gazzetta dello Sport, porta al giovane centrocampista di passaporto statunitense Johnny Cardoso, di proprietà del Betis Siviglia.