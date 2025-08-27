Carnevali chiude le porte del Sassuolo ad Adli: "Pista chiusa"

vedi letture

Nel corso di quest'estate il Sassuolo ha cercato con una certa insistenza Yacine Adli, non riuscendo però mai ad arrivare a dama per via dello scetticismo del giocatore. A pochi giorni dalla fine del calciomercato, però, il franco-algerino rischia di rimanere senza squadra, anche perché intervistato dai colleghi di Sportitalia il direttore sportivo del Sassuolo Gianluca Carnevali ha escluso la sua squadra nella corsa ad Adli dicendo: "Pista chiusa. A centrocampo siamo a posto così".

Sassuolo o meno, comunque, è meglio che Yacine Adli si trovi una nuova sistemazione entro la fine del mercato, anche perché il suo futuro non sarà né al Milan né tanto meno nel Milan Futuro, visto che ha più di 50 presenze in A e quindi non può giocare con la seconda squadra in Serie D,