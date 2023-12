Ceccarini: "Il Milan sta pensando in maniera concreta a riprendere Gabbia"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, giornalista, si è così espresso sul calciomercato del Milan nel corso del suo editoriale per TMW: "Il club rossonero si sta muovendo anche sul fronte del difensore centrale, alta esigenza primaria visti o tanti infortuni nel reparto.

Un’idea sarebbe anche quella di provare a riportare indietro Gabbia, ceduto in estate in prestito al Villarreal. Il Milan ci sta pensando in maniera concreta.