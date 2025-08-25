Ceccarini sul futuro di Musah: "Resta in uscita. Per lui c'è il forte pressing dell'Atalanta"

di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sulle uscite, che potrebbero essere diverse in questa ultima, movimentata, settimana. 

"[...] Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan In questa ultima settimana potrebbe partire anche Chukwueze per il quale c’è il forte pressing del Fulham. Se il nigeriano alla fine dovesse dire addio, il club rossonero potrebbe valutare di fare un investimento su Rayan, classe 2006, talento del Vasco da Gama. Anche Musah resta in uscita. Per lui c’è il forte pressing dell’Atalanta. Milan vorrebbe incassare una cifra di 30 milioni di euro [...]". 