Chinellato: "La prudenza del Milan con Mateta è stata più che giustificata: con la Fiorentina giocherà la quarta partita da gennaio"

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Davide Chinellato, corrispondente a Londra per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Mateta: "I tifosi della Fiorentina più attenti al mercato, leggendo domani la formazione del Crystal Palace prima dell’andata dei quarti di finale di Conference League, probabilmente si ricorderanno di lui. Perché Jean-Philippe Mateta, il centravanti titolare delle Eagles, solo due mesi fa è stato al centro di un clamoroso giallo. Doveva sbarcare in Serie A, promesso sposo del Milan, ma è stato rifiutato all’ultimo, nel rush finale delle ore conclusive delle trattative, per non aver superato le visite mediche, per la sorpresa generale del Palace che lo considerava abile e arruolabile, non fosse stato per la sua voglia d’Italia. La prudenza dei rossoneri, a posteriori, è stata più che giustificata: quella contro la Fiorentina per Mateta sarà la prima volta da titolare dal mancato trasferimento al Milan. Appena la quarta partita giocata dalla fine di gennaio.

Mateta e il Palace ci erano rimasti di sasso, ma l’attaccante si è effettivamente dovuto fermare per problemi a quel ginocchio. Per sei settimane in campo non si è visto, tornando solo a metà marzo, più di un mese dopo il mancato sì al Milan, per fare una comparsata nell’andata degli ottavi di Conference contro il Larnaca. Da allora ha giocato altri tre spezzoni di partita, 83’ totali senza gol e con un solo tiro tentato. Stasera tocca a lui perché Glasner non ha altre opzioni nel ruolo di centravanti, vista la squalifica di Jørgen Strand Larsen, il centravanti norvegese preso dal Wolverhampton per la cifra più alta mai pagata dalle Eagles, 50 milioni di euro, investimento fatto nonostante dal Milan non siano più arrivati i soldi per Mateta. “JP è stato fermo per sei settimane in tutto, periodo in cui non si è potuto allenare con noi - ha spiegato Glasner nella conferenza stampa della vigilia -. Ha giocato 90’ in un’amichevole a porte chiuse che abbiamo giocato recentemente e ha fatto 3 gol, quindi sembra pronto anche se non so se ha i 90’ nelle gambe, considerato che mi aspetto una partita decisamente più intensa di un’amichevole a porte chiuse. Ma si sta allenando a pieno ritmo con noi già da due settimane, quindi è pronto per essere titolare”. Stasera Mateta sarà il pericolo pubblico numero 1 per la Fiorentina, anche se non gioca titolare dal 25 gennaio, anche se il suo ultimo gol risale al primo gennaio, in Premier contro il Fulham. Chissà se anche il Milan e i suoi tifosi lo terranno d’occhio…".