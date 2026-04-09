Cuomo svela le richieste di Allegri sul mercato: "Quattro Rabiot, uno per reparto"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul calciomercato del Milan: “Allegri ha chiesto quattro Rabiot, uno per reparto. Goretzka, Casemiro, Lewandowski, sono tutti nomi che idealmente potrebbero essere mischiati coi vari Gila, calciatori di valore nel pieno della carriera. A questa squadra manca un numero nove per fare lo step definitivo, perché dove non arriva la mentalità arriva il gol dell’attaccante. Il Milan di Pioli costruisce una mentalità, aveva Giroud che la buttava dentro ed eri 1-0. Il mio sogno al Milan? Zirkzee, io prenderei lui. Dal vivo mi ha fatto impressione il suo modo di gestire il pallone e secondo me con lui gli esterni andrebbero a nozze. Pensate all’Atalanta di Ilicic e Gomez, che avevano bisogno del regista offensiva che si sbattesse per loro. I migliori mesi di Leao sono quelli con Giroud, che fa il lavoro per lui. Nella prima parte dell’anno dello Scudetto il Milan è trascinato dal gruppo, da Ibrahimovic.

Modric resta? Per me sì, ma dobbiamo capire che l’anno prossimo sarà uno come gli altri. In caso di qualificazione in Champions giocherà i big match e dovrà essere gestito a livello di allenamenti. Sarà un calciatore affaticato, anche solo per motivi anagrafici”.