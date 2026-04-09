Gozzini: "Al Milan prima i contratti lunghi per gli over 30 non erano visti di buon occhio, oggi sono una necessità"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Leon Goretzka al Milan: "La sfida potrebbe essere sostenere il Milan nella sua risalita europea: in cambio il Milan è pronto a proporre a Leon Goretzka, l’obiettivo in questione, un contratto di tre anni ad almeno cinque milioni a stagione. Anche qui, un affare alla Rabiot: a settembre scorso Adrien si è legato ai rossoneri fino al 2028, tre anni di accordo. La strategia aziendale è stata per forza di cose rivista e corretta: se prima i contratti lunghi per gli over 30 non erano visti di buon occhio, oggi sono una necessità imposta dalle rinnovate ambizioni internazionali. Tre anni di contratto sono anche più di quanto oggi offrono le concorrenti italiane ed estere, che si limiterebbero alla proposta di un biennale. Per il Milan l’offerta è buona: dalla sua il club ha la possibilità di non spendere un euro nel cartellino del giocatore, che a fine stagione si libererà a costo zero dal Bayern Monaco.

Sull’esperienza e le qualità di Goretzka c’è poco da aggiungere: 303 partite con il Bayern Monaco, l’ultima di pochi minuti due giorni fa in casa Real nell’andata dei quarti di finale Champions. Proprio contro l’Atalanta aveva invece giocato la sua ultima partita europea da titolare. La stagione in Bundesliga è fatta di altre 25 presenze, due gol e altrettanti assist. Qui il Bayern comanda la classifica con nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund: si può dire che Goretzka si stia avviando verso il diciassettesimo trofeo in Baviera. Una bacheca composta per ora da: cinque Supercoppe di Germania, sei campionati tedeschi, due Coppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e una coppa del mondo per club. Nel futuro centrocampo rossonero avrebbe ovviamente un ruolo da protagonista: il Milan si è mosso con anticipo e ora cerco lo scatto con una proposta più consistente delle altre".