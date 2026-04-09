Kim: "Ritorno in Italia? Ora sono concentrato sul Bayern: non ho altro da aggiungere"

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Kim Min-jae, difensore del Bayern Monaco, si è così espresso a margine del match vinto contro il Real Madrid sul calcio italiano: "Sono davvero dispiaciuto. La nazionale azzurra può contare su ottimi calciatori, in più in rosa ci sono tanti miei amici, mi avrebbe fatto piacere incrociarli. Noi vogliamo disputare una bella fase eliminatoria, non vediamo l’ora che inizi il torneo".

Sono tante le squadre italiane che lo hanno cercato nel recente passato e sono anche tante quelle che lo faranno in futuro, magari già in estate, con Inter, Juventus e Milan alla finestra: "Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere. Ora però sono concentrato su quanto ho appena detto. Nulla da aggiungere".

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato estivo del Milan: "Il rush finale di campionato sta per arrivare ma il Milan è già molto operativo sul mercato per la prossima stagione. Sé in attacco l'obiettivo è un vero bomber, in difesa la necessità principe è un grande difensore centrale. Qui i rossoneri sembrano aver rotto gli indugi e si stanno muovendo in maniera molto concreta. L'obiettivo principale è diventato Gila, che tra l'altro piace tanto anche all'Inter. II problema principale è la Lazio, nel senso che impostare una trattativa con il presidente Lotito non è mai facile. La richiesta per lo spagnolo, che tra l'altro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 è vicina ai 30 milioni di euro anche perché il 50 per cento del ricavato della sua cessione spetta al Real Madrid. II Milan non vorrebbe superare i 20 milioni e quindi il discorso non è assolutamente semplice.

Per quanto riguarda il centrocampo la società rossonera ha già cominciato il suo corteggiamento a Goretzka, che lasciando il Bayern Monaco a parametro zero ha tanti estimatori. La concorrenza anche in Italia non manca. II Milan però pensa anche ad un colpo in prospettiva e sta seguendo con grande attenzione Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 del Salisburgo, sul quale il Bayer Leverkusen ha già esercitato diritto di recompra. Su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. Per ora è solo un'ipotesi ma è un giocatore sul quale il Milan sta accendendo i propri riflettori".