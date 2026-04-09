Il Milan non molla la pista Goretka. Sul tedesco ha chiesto info anche la Juve

vedi letture

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di mercato per Sportmediaset, il Milan "non molla la pista Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern a parametro zero. Ha chiesto informazioni anche la Juventus".

GORETZKA AL MILAN: LE ULTIME DALLA GAZZETTA

Il Milan, su richiesta di Max Allegri, ci sta provando seriamente per Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che è in scadenza di contratto e al termine di questa stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. La concorrenza è tanta, ma i rossoneri stanno provando ad anticipare tutti e a fare lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del tedesco, mettendo sul piatto un'offerta più consistente delle altre: contratto triennale fino al 2029 ad almeno cinque milioni di euro a stagione, mentre le concorrenti italiane ed estere che si limiterebbero a proporre un biennale.

Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Goretzka è una richiesta di Allegri che, durante l'incontro di qualche settimana fa con la dirigenza del Milan per iniziare a pianificare il mercato estivo, è stato piuttosto chiaro: se il Diavolo vuole lottare per lo scudetto ed essere protagonista anche in Europa serve alzare il livello della rosa milanista inserendo giocatori di personalità e di esperienza. Un po' com'è successo la scorsa estate quando sono arrivati Luka Modric e Adrien Rabiot.