Chukwueze-Fulham, dopo Lecce riprenderanno i contatti: operazione da 25 milioni

La trattativa tra Milan e Fulham per il trasferimento di Samuel Chukwueze si è fermata. Dovrebbe essere uno stop, in ogni caso, momentaneo e dovuto al fatto che questa sera i rossoneri scendono in campo a Lecce e sono in grande emergenza offensiva: con Leao out e Pulisic in panchina per un fastidio alla caviglia, l'esterno nigeriano è di fatto l'unico rinforzo offensivo in panchina oltre al giovanissimo Balentien. Titolari partiranno Gimenez e Saelemaekers per un'inedita coppia d'attacco.

Secondo quanto riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro video di questa mattina sul canale YouTube, la trattativa si sarebbe messa in pausa proprio per questo motivo. I contatti tra i due club, viene riportato, sono stati frequenti e costanti tra martedì e mercoledì tanto che è stata raggiunta un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al presentarsi di determinate condizioni. Il costo totale dell'operazione sarebbe di 25 milioni di euro. Dopo la gara di Lecce ci si aspetta che riprenderanno i contatti tra Milano e Londra per chiudere l'operazione.