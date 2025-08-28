Colloqui positivi tra Milan e City per Akanji: la palla passa al giocatore

Manuel Akanji è l'obiettivo principale per la difesa del Milan. Il difensore centrale svizzero, in uscita dal Manchester City, è il nome che il club rossonero ha posto in cima alla proprio lista per rinforzare la retroguardia milanista che ha bisogno di qualità ma anche di esperienza. Secondo quanto riporta questa sera l'esperto di mercato Fabrizio Romano, nella giornata di oggi ci sono stati contatti positivi tra Milan e City per quanto riguarda il prezzo del cartellino.

Il City aveva un accordo da circa 17 milioni di euro con il Galatasaray che, però, il giocatore ha messo in standby in attesa di nuove prospettive. Ora, di fatto, la palla passa proprio a Manuel Akanji: sarà la sua volontà e le condizioni imposte da lui e i suoi agenti a stabilire se potrà essere un nuovo giocatore rossonero. Il Milan si è informato anche su Jakub Kiwior, già cercato altre volte in passato, ma il polacco è più vicino al Porto che si è mosso con anticipo.