Colombo: "Allegri ha chiesto nel summit un intervento per reparto. Davanti il preferito è Vlahovic, la società invece ha accelerato per Harder"

vedi letture

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera sulle strategie del calciomercato del Milan: "Sos Diavolo. Per lanciare subito l’allarme e provare a correggere la rotta, prima che sia troppo tardi, approfittando del salvagente di questi ultimi decisivi giorni di mercato nei quali l’a.d. Furlani e il d.s. Tare non potranno sbagliare le mosse. Il disastroso naufragio nel debutto in campionato con la Cremonese a San Siro ha messo in luce i limiti strutturali del Milan, che nel corso di questa lunga e iperattiva estate ha cambiato molto, ma evidentemente non abbastanza: si è provveduto a potenziare il centrocampo, ma attacco e difesa hanno bisogno di maggiore qualità e quantità. La squadra fatica a segnare e prende gol con troppa facilità.

Ecco perché la débâcle inattesa ha prodotto ieri mattina un summit di mercato in sede, per pianificare e adottare subito una strategia condivisa. Una sorta di unità di crisi. Massimiliano Allegri ha analizzato nel faccia a faccia con i dirigenti le caratteristiche degli elementi della rosa, sottolineando le lacune dell’organico. Il tecnico livornese ha chiesto un intervento per reparto, quindi tre giocatori. Il profilo preferito come alternativa a Gimenez come centravanti, come è noto, è Dusan Vlahovic, sulla lista dei cedibili della Juventus: l’attacco è il reparto sul quale si deve intervenire più tempestivamente, anche proprio dal punto di vista numerico. La società rossonera invece ha accelerato per chiudere i negoziati con lo Sporting Lisbona per Conrad Harder".