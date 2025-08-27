Como, contatto costante con il Milan per Jimenez: anche la Roma interessata

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero riservare delle sorprese inattese, forse lo stanno già facendo. Nessuno, probabilmente, si aspettava che Alex Jimenez, terzino classe 2005 del Milan, potesse finire in vetrina quest'estate, non dopo la crescita mostrata in rossonero negli ultimi due anni e il talento sprigionato sul campo. Eppure il pressing del Como si è alzato e non sembra essere sbocciato l'amore tra lo spagnolo e Massimiliano Allegri che per ora, considerando anche il pre-campionato, lo ha impiegato poco.

Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della situazione Jimenez, sottolineando che il Como non è l'unico club a essere interessato: "Alex Jimenez: il Como è in contatto costante con il Milan e vuole provare a chiudere per un prestito ma non c’è solo il Como. Ci sono anche altre squadre, tra cui la Roma: nelle ultime ore i giallorossi sono tornati a parlare con i rossoneri di Alex Jimenez. Un retroscena: tra Milan e Roma si è parlato anche di un possibile scambio tra Dovbyk e Santi Gimenez, un’idea e nulla più. Non si parla di una trattativa anche perché il messicano è molto contento al Milan e vuole restare in rossonero".