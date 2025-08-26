Conrad Harder sarà il nuovo attaccante del Milan. Eppure allo Sporting CP era riserva

Nella giornata di ieri c'è stata la fumata bianca per Conrad Harder. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è arrivato anche il fatidico "sì" dell'attaccante danese, che pertanto è atteso a breve a Milano per le visite mediche e la firma.

Ricordiamo che sempre nella giornata di lunedì l'entourage del giocatore ha avuto quattro ore di colloquio con la dirigenza del Milan. Per quel che riguarda la trattativa tra le società, lo Sporting Lisbona aveva già accettato nella giornata di ieri l'offerta di 24 milioni di euro più bonus e 10% su futura rivendita. Il giocatore firmerà un quinquennale a 1.5 milioni netti.

Per conoscere meglio il danese abbiamo parlato con chi l'ha seguito tutta la stagione allo Sporting CP, ossia il collega Nuno Raposo di "A Bola":

"Pensavo potesse diventare lo Sporting, tanto che aveva chiesto e ottenuto la maglia numero 9 quest'anno, quella che aveva Gyokeres. Ci si è resi conto che no, non era pronto per essere titolare allo Sporting. Il club non vorrebbe trovarsi un problema di gestione in casa, un giocatore scontento dall'essere ancora riserva, da qui nasce l'idea di considerare la cessione, peraltro a una cifra superiore rispetto a quanto speso un anno fa. Pertanto oggi non mi sorprende una sua cessione".

È pronto per la Serie A?

"Per giocarsela in Serie A sì, per essere in una squadra come il Milan è possibile, ma serve tanto lavoro. È pur sempre un giocatore di 20 anni, ha del potenziale ma serve lavorarci su e serve avere pazienza. Ad esempio ci sono delle cose sulle quali deve lavorare, questo essere troppo ansiosi nel voler segnare, troppo precipitoso".