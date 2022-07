Contatti con l'entourage di Douglas Luiz: il contratto del brasiliano scade nel 2023

MilanNews.it

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage di Douglas Luiz centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, il cui contratto con il club di Birmingham scadrà nel 2023. I rossoneri, non avendo più nelle mani il destino di Sanches, cercano rinforzi a centrocampo e il profilo del brasiliano può essere quello giusto. La richiesta dei britannici è di 25 milioni ma non è escluso che lo stesso calciatore faccia pressioni per partire e riesca così ad abbassare le pretese.