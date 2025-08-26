Contatti esplorativi tra il Milan e Rabiot. Il Marsiglia valuta il giocatore 15 milioni
MilanNews.it
Trovano sempre più conferme le voci che vedono il Milan interessato ad Adrien Rabiot. Riporta il collega Luca Marchetti nel corso dell'edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato che tra nelle scorse ore ci sarebbero stati dei primi contatti esplorativi tra le parti.
La posizione del Marsiglia in merito al futuro di Rabiot è chiarissima: il giocatore viene valutato 15 milioni di euro, e rimarrà fuori rosa, e dunque sul mercato, fino a quando a non presenterà delle scuse formali a club e compagni. Nel frattempo Roberto De Zerbi funge da intermediario per ricucire i rapporti Marsiglia-Rabiot, che potrebbe diventare un'opzione concreta per il centrocampo del Milan nel momento in cui il Diavolo riuscisse a piazzare Yunus Musah.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve di Antonio Vitiello
Le più lette
3 Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
4 Capello racconta: "A un certo punto, vedendo Milan-Cremonese, ho detto a mia moglie: 'Questa è la squadra dello scorso anno'"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Contatti per Rabiot. Incontro Como-agenti Jimenez. Harder attende
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marrucci (DAZN): "L'acquisto di Harder è un atto di fiducia nei confronti del lavoro dello Sporting"
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com