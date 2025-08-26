Contatti esplorativi tra il Milan e Rabiot. Il Marsiglia valuta il giocatore 15 milioni

di Lorenzo De Angelis

Trovano sempre più conferme le voci che vedono il Milan interessato ad Adrien Rabiot. Riporta il collega Luca Marchetti nel corso dell'edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato che tra nelle scorse ore ci sarebbero stati dei primi contatti esplorativi tra le parti. 

La posizione del Marsiglia in merito al futuro di Rabiot è chiarissima: il giocatore viene valutato 15 milioni di euro, e rimarrà fuori rosa, e dunque sul mercato, fino a quando a non presenterà delle scuse formali a club e compagni. Nel frattempo Roberto De Zerbi funge da intermediario per ricucire i rapporti Marsiglia-Rabiot, che potrebbe diventare un'opzione concreta per il centrocampo del Milan nel momento in cui il Diavolo riuscisse a piazzare Yunus Musah