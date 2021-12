L’avventura al Milan di Andrea Conti è giunta al capolinea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il contratto del terzino scade in estate, ma l’addio potrebbe concretizzarsi già a gennaio. L’ex atalantino piace alla Sampdoria, ma in pole c’è l’Empoli: in Toscana il 27enne Conti potrebbe rilanciare la sua carriera.