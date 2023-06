CorSera - Futuro Diaz: tornerà al Real, il Milan non farà follie per riprenderselo

Quella di ieri contro il Verona potrebbe essere stata l'ultima partita di Brahim Diaz con la maglia del Milan: il 30 giugno di concluderà infatti il suo prestito dal Real Madrid e il suo futuro potrebbe essere in Spagna proprio nei Blancos. Il prezzo del riscatto a favore dei rossoneri è sopra i 20 milioni di euro, una cifra ritenuta un po' troppo alta dal club di via Aldo Rossi che non farà follie per riprendere il giovane trequartista spagnolo. Lo riferisce il Corriere della Sera questa mattina.