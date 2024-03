CorSera - Milan, caccia all'erede di Giroud: Gyokeres e Zirkzee osservati speciali

Con Olivier Giroud che a fine stagione saluterà al Milan per andare a giocare nella Mls americana con il Los Angeles FC, il club di via Aldo Rossi è già al lavoro per prendere un nuovo grande centravanti che possa sostituire il francese: come riporta questa mattina il Corriere della Sera, tra gli osservati speciali dal Diavolo ci sono in modo particolare Gyokeres dello Sporting Lisbona e Zirkzee del Bologna.

Se Giroud andrà via, Luka Jovic sembra invece destinato a restare a Milanello: lui e il Milan sono infatti sempre più vicini a trovare un accordo per prolungare il suo contratto che scade il prossimo 30 giugno. I contatti tra le parti sono continui e la trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Ricordiamo che il club rossonero ha un’opzione di rinnovo che può far valere a fine stagione ed è sempre più convinto di esercitarla.