CorSera - Milan, Rebic e Jovic hanno lo stesso agente: chissà che una trattativa non agevoli l’altra...

Il Milan è al lavoro per riscattare Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte e in vista della prossima stagione vorrebbe prendere anche un altro grande attaccante come Luka Jovic del Real Madrid. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, i due sono molto amici e hanno anche lo stesso agente, cioè Fali Ramadani: chissà che una trattativa non agevoli l’altra...