CorSera - Milan, se parte Krunic occorre un sostituto in mezzo al campo

vedi letture

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, in caso di partenza di Rade Krunic, ormai finito fuori dal progetto tecnico rossonero, il Milan dovrà prendere un sostituto in mezzo al campo. Anche perchè, oltre ad Ismael Bennacer che è impegnato nelle prossime settimane in Coppa d'Africa, il Diavolo dovrà fare a meno per diversi mesi di Tommaso Pobega.

Krunic è in uscita, ma la sua partenza non è scontata: è vero che il Fenerbahçe è in forte pressing da tempo, però i turchi dovranno presentare un'offerta che soddisfi i dirigenti di via Aldo Rossi, altrimenti il centrocampista bosniaco resterà a Milanello fino al termine di questa stagione. La conferma è arrivata ieri anche dal dt milanista Geoffrey Moncada che a Sky ha spiegato: "Krunic? E' un giocatore del Milan. Non abbiamo l'offerta giusta, senza l'offerta giusta non parte".