Anche ieri pomeriggio contro la Sampdoria, Kris Piatek non ha inciso e nella ripresa è stato sostituito da Zlatan Ibrahimovic. Nonostante le tante deludenti prestazioni in questa stagione, il polacco ha diversi estimatori in giro per l'Europa: come riferisce il Corriere della Sera, sulle sue tracce ci sono infatti West Ham, Aston Villa e Bayer Leverkusen.