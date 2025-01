CorSera - Tomori-Juve: le condizioni piacciono al Milan ma Conceiçao si è "infuriato"

Il nome di Fikayo Tomori continua a tenere banco in ottica calciomercato nonostante dall'arrivo di Sergio Conceicao il centrale inglese abbia ritrovato continuità e soprattutto la titolarità per quattro gare consecutive. Il calciatore del Milan ha scalato le gerarchie riguadagnandosi i posti che aveva perso nel corso della gestione Fonseca e che lo avevano messo di fatto sul mercato. Alla finestra c'è la Juventus, bisognosa di rinforzi in difesa e spinta da un Thiago Motta a cui piace il calciatore.

Secondo le indiscrezioni riportate oggi dal Corriere della Sera, Giuntoli avrebbe offerto al Milan 5 milioni per il prestito di Tomori a cui aggiungere a fine stagione l'obbligo di riscatto a 25 milioni più bonus. Queste condizioni, come valore assoluto, non sono dispiaciute al Milan ma ieri nel vertice di mercato tra dirigenza e allenatore, secondo quanto scrive il CorSera, il tecnico Conceicao si sarebbe "infuriato" davanti alla prospettiva di perdere Tomori, rinforzando peraltro una diretta concorrente.