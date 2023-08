CorSport - Ballo-Werder Brema: operazione alle battute finali. Poi Calafiori

Fodè Ballo Tourè è in uscita dal Milan, tanto da non essere convocato negli Stati Uniti per la tournée e da non essere stato schierato nemmeno in un'amichevole di precampionato. Questa mattina il Corriere dello Sport riferisce che l'operazione per il trasferimento del terzino senegalese al Werder Brema, in Bundesliga, sarebbe alle battute conclusive. Il club di via Aldo Rossi dovrebbe incassare 4-5 milioni di euro. Chiusa la cessione, Furlani e Moncada potranno virare finalmente su Riccardo Calafiori del Basilea.