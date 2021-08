CorSport - Milan, Adli sempre nel mirino. E occhio a Grillitsch

Il Milan continua a trattare con il Bordeaux per Yacine Adli, ma non c’è ancora l’accordo sul cartellino (il club francese chiede 10 milioni). Resta una soluzione molto gradita a Maldini e Massara, ma non è l’unica. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri sono anche su Grillitsch, 26enne dell'Hoffenheim. Al Milan piace molto, ma sarebbe un’alternativa ad Adli e Bakayoko.