CorSport - Milan, Calhanoglu vuole restare: la Champions può essere la spinta per l'accordo

La volontà di Hakan Calhanoglu è quella di restare al Milan ma il rinnovo resta un problema perché la distanza è ampia. I rossoneri propongono 4 milioni di euro più bonus contro gli oltre 5 richiesti dagli agenti del calciatore. Dalla dirigenza milanista continua a trapelare un certo ottimismo e il clima con l'agente Stipic è migliore che in passato. È ovvio però, che il raggiungimento di un traguardo come potrebbe essere la Champions, sarebbe la spinta in più per poter arrivare a un accordo tra le parti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.