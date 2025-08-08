Cremonese, intesa di massima col Milan per il prestito di Filippo Terracciano

vedi letture

È una Cremonese scatenata sul mercato, riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito. I grigiorossi, si legge, non solo hanno l'accordo per Bondo e Silverstri, ma hanno raggiunto un'intesa di massima con il Milan per il prestito di Filippo Terracciano.

Il terzino è stato convocato da Allegri per queste due amichevoli nel weekend contro Leeds e Chelsea, dopo le quali sarà libero di formare con la Cremonese.