Cremonese, intesa di massima col Milan per il prestito di Filippo Terracciano

Oggi alle 16:35Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

È una Cremonese scatenata sul mercato, riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito. I grigiorossi, si legge, non solo hanno l'accordo per Bondo e Silverstri, ma hanno raggiunto un'intesa di massima con il Milan per il prestito di Filippo Terracciano.

Il terzino è stato convocato da Allegri per queste due amichevoli nel weekend contro Leeds e Chelsea, dopo le quali sarà libero di formare con la Cremonese.