Criscitiello: "Ibra? Il Milan dovrebbe rinforzarsi in maniera seria in più zone del campo"

Arriva la sosta e sentiremo parlare di mercato, in questa settimana, in tutte le salse. Anche quelle scadute. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un ritorno di Ibra al Milan, dopo le anticipazioni degli americani. Ci siamo limitati a dire “non ci risulta” ma volendo andare oltre potremmo aggiungere “preghiamo che ciò non avvenga”. Il Milan ha talmente tanti problemi che inserire Ibra nello spogliatoio di Milanello significherebbe far scoppiare una bomba ad orologeria. Nessuno discute il valore dello svedese ma guardando l’età, il percorso fatto negli ultimi anni e qualche infortunio serio subìto forse sarebbe il caso di dire che “siamo su scherzi a parte”. Il Milan dovrebbe rinforzarsi in maniera seria, in più zone del campo. L’obiettivo principale non sembra essere alla portata di questa squadra e di questa società. Un allenatore è già stato bruciato e il valore del mercato estivo viene deprezzato di domenica in domenica. Più che pensare ad Ibrahimovic, bisognerebbe pensare seriamente a risolvere i problemi di questa squadra.