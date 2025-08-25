Da Torino: Vlahovic entrato tra i fischi dello Stadium, ma poi ha esultato con i tifosi a braccia aperte sotto la curva

Matteo Nava, giornalista al seguito della Juventus per gazzetta.it, si è così espresso su Dusan Vlahovic, a segno ieri contro il Parma: "Nel giro di quattro minuti ha sostituito David sommerso dai fischi dell’Allianz Stadium come già era accaduto nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen e poi li ha trasformati nei cori di esultanza dei tifosi per il gol del 2-0. La regia è stata sempre la stessa, quei piedi di Yildiz in grado di mettere d’accordo tutti. L’esultanza di Dusan, poi, rischia di inaugurare nuovi scenari alla Continassa: quelle braccia aperte, immobili, davanti alla curva, e poi il dito alla tempia a sottolineare come sotto quei capelli tagliati corti corti ci sia una testa durissima, capace anche di trasformare le contestazioni in euforia. E ora? Un tentativo di tregua con la tifoseria è sul tavolo, ora una permanenza in un clima meno ostile non sembra più utopia".

LE ULTIME SU HARDER

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento su suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, parlando dell'affare saltato di Victor Boniface e di Dusan Vlahovic, a segno ieri con la Juventus all'esordio in Serie A:

"La storia di Boniface è terminata con il giocatore che rientra in Germania dopo le visite mediche bocciate dal Milan. Milan che ha continuato nei contatti, nella giornata di oggi per Conrad Harder. Vi ho raccontato nei giorni scorsi come si stesse continuando a parlare, ed è un dialogo molto positivo con lo Sporting. A questa notte l'accordo tra il Milan e lo Sporting non è lontano, anzi, Milan e Sporting stanno andando avanti. Stiamo parlando intorno ai 24 milioni di euro più 3 di bonus. Si sta discutendo su una percentuale per la rivendita ma insomma, il discorso Harder tra il Milan e lo Sporting va avanti bene. Bisognerà continuare a parlare con l'agente del giocatore, che da quanto mi raccontano era a San Siro per Milan-Cremonese, quindi bisognerà parlare di questo discorso legato ad Harder in termini contrattuali con il ragazzo. Si sta già cominciando a parlare, perché il Rennes, mentre il Milan chiudeva Boniface, si era mosso con grande forza su Conrad Harder. Ha venduto Kalimuendo, ha i soldi per prenderlo e per offrire un contratto importante e promettergli un percorso del tipo: "Vieni qui, fai due anni e poi puoi andare in Premier League", mentre il Milan è un livello di club diverso e quindi può promettere subito una visibilità diversa al giocatore".