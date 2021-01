Daily Mail - Milan, rossoneri interessati a Felipe Anderson

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, in particolare dal Daily Mail, il Milan starebbe pensando a Felipe Anderson, brasiliano classe 1993 ex Lazio. Dopo l’esperienza italiana, Felipe Anderson è stato ceduto al West Ham, che poi, la scorsa estate, lo ha dato al Porto. In Portogallo però Felipe Anderson non si è mai ambientato, infatti non gioca in campionato dal 30 ottobre 2020. Il Porto lo ha scaricato e negli ultimi 2 mesi gli ha concesso solo spezzoni di partite nelle coppe. Su Felipe Anderson, c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti.