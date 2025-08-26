Dal Portogallo: "Harder a Milano quando lo Sporting avrà il sostituto"

L'affare tra Milan e Sporting Lisbona per il passaggio del centravanti danese Conrad Harder, classe 2005, è virtualmente concluso. I due club hanno raggiunto un'intesa per un'operazione complessiva da 27 milioni che si suddividono tra 24 di parte fissa e tre di bonus. Inoltre nella giornata di ieri il Milan, tramite il lavoro di Igli Tare a Casa Milan con l'agente del giocatore Ibrahim Tasci, ha trovato anche l'accordo con il calciatore stesso che ha dunque rinunciato al Rennes che pensa già ad altri obiettivi per il suo attacco.

Il trasferimento va chiuso solamente in via formale ma il Milan deve pazientare ancora un pochino. Come riportato dal Portogallo in queste ore, infatti, i rossoneri dovranno pazientare fino a che lo Sporting non avrà trovato un nuovo attaccante. Scrive A Bola: "Harder a Milano quando lo Sporting avrà il sostituto". In realtà non ci dovrebbe volere molto, dal momento che i campioni lusitani sono molto vicini a chiudere per il centravanti greco Fotis Ioannidis, in arrivo dal Panathinaikos. Una volta concluso per il calciatore del Pana, ci sarà il via libera per Harder.