Dall'Arabia: accordo Milan-Al-Hilal per Theo. Arabi ottimisti di convincere il francese

vedi letture

Secondo quanto riferisce il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat, l'Al-Hilal avrebbe raggiunto un accordo definitivo con il Milan per portare Theo Hernandez in Arabia Saudita. Per chiudere l'affare, che potrebbe portare circa 35 milioni di euro nelle casse milaniste, manca solo il via libera del terzino francese: i dirigenti arabi e gli agenti del giocatore sono in trattativa per arrivare ad un'intesa nei prossimi giorni. L'Al-Hilal è ottimista di riuscire a convincere Theo ad accettre la sua proposta.

توصلت شركة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق نهائي مع نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز، وتمويل الصفقة سيكون من خلال شركة نادي الهلال وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».https://t.co/a1jftOXW1P — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 2, 2025

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2