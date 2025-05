Dall'Argentina: l'Huracan vuole estendere il prestito di Pellegrino fino a dicembre

Secondo quanto riferisce TyC Sports in Argentina, l'Huracan punta a trattenere ancora per qualche mese Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan che a gennaio lo ha ceduto in prestito al club di Buenos Aires (prima ha giocato qualche mese sempre in prestito all'Independiente da agosto 2024). L'attuale accordo tra le due società scade il prossimo 30 giugno e l'agente del giocatore si trova in Italia per cercare di convincere il Diavolo ad estendere il prestito fino a dicembre. Pellegrino avrebbe già dato il suo via libera per continuare a giocare all'Huracan.

Questi i numeri di Pellegrino con la maglia dell'Huracan:

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 2054'

GOL SEGNATI: 1

AMMONIZIONI: 5