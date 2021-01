Dall'Inghilterra - Tomori, il Milan ha proposto un prestito di 18 mesi: offerta rifiutata. Si continua a trattare

Dopo i tanti nomi accostati nelle scorse settimane alla difesa del Milan, negli ultimi giorni ha preso piede con forza la candidatura di Fikayo Tomori. La trattativa tra Chelsea e Milan è viva e ben indirizzata verso una conclusione positiva dopo le lunghe discussioni dei giorni scorsi. Tra le offerte fatte nei giorni scorsi dalla dirigenza del Milan a quella dei Blues, secondo quanto riportato sia dal 'The Guardian' che dal 'The Telegraph', ci sarebbe stata una proposta di un prestito di 18 mesi. Una proposta rifiutata dalla dirigenza londinese ma che non pregiudica l'esito della trattativa. 'The Telegraph' inoltre ha aggiunto che il Milan era già interessato al giocatore anche la scorsa estate ma le resistenze di Lampard non avevano portato ad una continuazione delle trattative.