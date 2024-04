Dall'Inghilterra: Unai Emery prolungherà il proprio contratto con l'Aston Villa

Tra i molti nomi indicati per il possibile futuro allenatore del Milan in vista della prossima stagione, come riportato anche da diversi esperti di calciomercato come Gianluca di Marzio, vi era anche il profilo di Unai Emery, esperto tecnico attualmente in forza all'Aston Villa, in Premier League.

La notizia di queste ultime ore, riportata dal giornalista David Ornstein, vede però l'allenatore spagnolo allontanarsi dal possibile interesse del club rossonero. Infatti, questo quanto riportato dallo stesso Ornstein tramite un post sul proprio profilo "X":

"Unai Emery impegna il futuro all'Aston Villa prolungando il contratto come allenatore fino al 2027. Lo spagnolo è felice in Inghilterra e il club intende sedersi in estate per prolungare ulteriormente l'accordo".