Dalla Francia: Milan e Chelsea dovrebbero raggiungere un accordo per Nkunku intorno ai 45 milioni
MilanNews.it
La pista che porta Christopher Nkunku al Milan si sta facendo sempre più calda. Dopo i contatti più che positivi di ieri il club rossonero sta definendo gli ultimi dettagli con il Chelsea per poi organizzare l'arrivo in Italia del calciatore, con il quale è stato trovato un accordo per un contratto di 5 anni.
Al momento non si conoscono ancora con precisione le cifre dell'affare, ma riportano i colleghi de L'Equipe che Milan e Blues potrebbero accordarsi per una cifra intorno ai 40-45 milioni di euro. Già oggi potrebbe arrivare la fumata.
Pubblicità
Calciomercato Milan
I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le paroledi Franco Ordine
Le più lette
2 Moretto su Nkunku: "Milan e Chelsea contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per il ragazzo contratto di cinque anni"
3 LIVE MN - Accordo Milan-Nkunku, al Chelsea 40 milioni. Si tratta per il prestito di Dovbyk. In difesa Akanji apre al Milan
4 I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Primo Piano
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com