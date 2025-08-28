Dalla Francia: Milan e Chelsea dovrebbero raggiungere un accordo per Nkunku intorno ai 45 milioni

La pista che porta Christopher Nkunku al Milan si sta facendo sempre più calda. Dopo i contatti più che positivi di ieri il club rossonero sta definendo gli ultimi dettagli con il Chelsea per poi organizzare l'arrivo in Italia del calciatore, con il quale è stato trovato un accordo per un contratto di 5 anni.

Al momento non si conoscono ancora con precisione le cifre dell'affare, ma riportano i colleghi de L'Equipe che Milan e Blues potrebbero accordarsi per una cifra intorno ai 40-45 milioni di euro. Già oggi potrebbe arrivare la fumata.