Dalla Francia: Milan fortemente interessato a Mahrez

In attesa di capire se e quando ci sarà il cambio di proprietà, con il fondo Investcorp in trattativa esclusiva con Elliott, il Milan resta vigile in vista del prossimo mercato estivo. Tra gli obiettivi c'è anche quello di prendere un attaccante esterno di destra in grado di garantire gol e assist: secondo quanto riferisce footmercato.net in Francia, il club di via Aldo Rossi è fortemente interesato a Riyad Mahrez, giocatore classe 1991 del Manchester City e compagno di nazionale di Ismael Bennacer. Il suo attuale contratto con i Citizens scadrà il 30 giugno 2023. L'algerino, autore finora di 23 gol in questa stagione, è nel mirino anche di Real Madrid, del Barcellona e soprattutto del PSG.