Dalla Francia: Milan in trattativa con il Napoli per Ounas

Secondo quanto riferisce il portale francese footmercato.net, il Milan sarebbe in trattativa con il Napoli per l'acquisto a titolo definitivo di Adam Ounas. Nei giorni scorsi, gli azzurri avevano rifiutato un'offerta dei rossoneri per un prestito con diritto di riscatto. L'affare non è ancora vicino alla chiusura, ma se dovesse andare in porto il Diavolo lascerebbe cadere definitivamente l'opzione Faivre.