Dalla Francia: Stasburgo su Calabria se non dovesse acquistare G. Doué dal Rennes

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sebastien Denis e Santi Aouna su Footmercato, alcuni dettagli devono ancora essere risolti per completare con successo il trasferimento di Guela Doué allo Strasburgo. Se lo Strasburgo, però, non dovesse completarlo, lo Strasburgo potrebbe ripiegare sul nazionale italiano del Milan Davide Calabria (41 partite tra tutte le competizioni con il club lombardo nella passata stagione di cui 6 in Champions League).

LE PAROLE DI DAVIDE CALABRIA

In seguito alla partita contro il Rapid Vienna, il capitano rossonero Davide Calabria ha detto la sua sul nuovo Milan di Paulo Fonseca. Ecco le sue parole a Milan Tv: "Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi in partita. Abbiamo provato a fare quello che abbiam provato fino adesso, c'è tanto da vedere, da lavorare, da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all'inizio e dobbiamo migliorare parecchio".

L'arrivo di Morata: "È un grande campione, ha fatto una carriera incredibile, continua a dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello, ha appena vinto l'Europeo. Sono convinto che ci darà una mano da subito, ovviamente lo conosciamo già e non vediamo l'ora di abbracciarlo, l'ho sentito l'altro giorno".